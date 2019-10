Eesti turul startis kolm uut spordikella – milline valida?

VÕIMALUSTEROHKUS

Spordikellade puhul on disaini kõrval kahtlematult suurim sisuline väärtus selles, kui palju ja kui hästi erinevaid spordialasid saab sellega edukalt mõõta. Kuna pole lootustki, et üks kellatootja kõigi alade mõõtmiseks piisavalt hea tarkvara suudab kokku kirjutada, siis on omakorda oluline kasutatava alustarkvara valik. Ehk siis: kas alusplatvorm on avatud, et sellele saaksid äppe teha ka teised tarkvaratootjad.

Mis seal ikka, võtame kellade menüüd ette.

Garmin Fenix 6X Solar

Lugesin esimese hooga kokku 26 erinevat spordiala. Tähelepanu äratas, et jooksude, matkamiste, rattasõitude ja ujumiste kõrval olid esindatud ka suusatamise eri liigid, lumelaud, kajakisõit, golf ja jooga. Mobiiliäpist leidsin kohe ka terviseäpi Strava lisamise võimaluse, kuid kuna kella enda menüüde liikumine osutus ületamatult vaevaliseks ja keeruliseks, siis ei leidnud seda kellast üles.

Südametegevuse andur, kompass, baromeeter, GPS, kaardirakendus ja muu vajalik on olemas. Lisaks on võimalik seadistada kellaga poodide maksmise võimalus Garmin Pay (Eestis toetab seda teenust Swedbank), kuid paraku on Garmini mobiiliäpp juba mitu kuud katki ja ei lase kella siduda mitte ühegi pangakaardiga.

Küll aga on olemas eraldi mobiilirakendus nimega Connect IQ, kust saab enda telefoni laadida kümneid ja kümneid erinevaid rakendusi, ekraanivälimusi ja muid vidinaid. Isegi ekspeditsiooniäpp on olemas. Selle artikli kirjutamise ajal oli kellas vaba ruumi veel 15,6 GB, ehk kokku saab telefoni lisada veel 27 rakendust.

Sensorite vaikus on seejuures GPS, Glonass, Halileo, Garmin Elevate wrist, südamelöögiandur, baromeeter, kompass, güroskoop, termomeeter, kiirendusmõõtur. Lisaks suur kogus erinevaid võimalus eriliselt just suusatrennide mõõtmiseks.

Samsung Galaxy Active 2

Põhiline terviseäpp selles on muidugi Samsung Health ning ainuüksi selles on kohe olemas 37 erineva spordiala mõõtmise võimalust. Kuna kell on populaarsel Tizen 4.0 platvormil, siis saab ka sellesse lisada Galaxy Connect ja Galaxy Store tohutul hulgal erinevaid kaardi- ja spordirakendusi. Alates Endomondost ja lõpetades äpiga «Leia mu auto». Raudselt suurima lisaäppide valimiga spordikell.

Kellas on selleks kokku ka lausa 4 GB salvestusmälu.

Huawei Watch GT 2

Huawei kelladel pole spordimõõtmise võimaluste osas lood aga kaugeltki head. Asi selles, et Huawei kasutab oma kellades välisarendajatele kinnist operatsioonisüsteemi LiteOS ning seega on kõik, mis selles kellas on, ka Huawei enda arendatud.

Tõsi, kõik peamine on esindatud: jooks, ujumine, rattasõit, matkamine, sõudeergomeeter ja steppergi. Loomulikult ka südametöö ja une- ning stressianalüüs, baromeeter ja GPS ning nii mõndagi veel. Aga jah, liiga suur valik see kõik just pole.

Huawei kellal on sees kiirendusandur, güroskoop, geomagnetiline andur, optiline pulsiandur, valguskeskkonna andur, õhurõhuandur ja mahtuvusandur.