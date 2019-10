Huawei toob Eesti turule uue seeria mobiili

Seni on Huawei Eesti turustanud tippklassi seeriate Mate ja P telefone ning odavtelefone Y-seeriast.

Lisaks on müügil tütarbrändi Honor mobiile ning ka täna Tallinnas esitletud Huawei Nova 5T on nii välimuselt kui sisult identne varasema mobiiliga Honor 20. Kuna seda Honori mudelit toodeti juba enne USA sanktsioonide kehtestamist suvel, siis on võimalik sellel pakkuda ka Google Play äppe.

Kui vaadata telefoni tehnilist spetsifikatsiooni, siis on sellel sarnaselt Honor 20ga tippklassi telefonidega võrreldavad omadused, olulisematest neist on puudu vaid veekindluse puudumine ning ka ekraan pole tippklassi tehnoloogiaga.

Külgedelt kumer ekraan on suur 6,26 tolline 2340x1080 resolutsiooniga ja LCD/IPS tehnoloogiaga. Esikaamera on koguni 32-megapiksline ning tagakülje kaameratrio liikmed on 48-, 16- ja 2-megapikslised, neist üks ülilainurkfotode tegemiseks.

Sõrmejäljelugeja on keskklassi telefonidele omaselt paigutatud servale ja ühendatud toitenupuga, mitte kraani alla. RAM-mälu on 8 GB ja ROM 128 GB. Seade on ka suhteliselt kerge, kaaludes 174 grammi. Aku on mahutavusega 3750 mAh.

Telefoni hinnaks kujuneb umbkaudu 449 eurot.

USA tehnoloogiaettevõtted ei tohi alates kevadest Huaweiga koostööd teha, seega pidi see oma viimase mudeli Mate 30 Pro septembris välja andma ilma tavapäraste äppideta nagu YouTube, Maps, Facebook või Google Play. See mudel ei ole Eestis müügile tulnud.