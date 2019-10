Aivar Pau: valetajad riigikokku?!

Esiteks sobib ta juhtima sedasama «kõrge eetilise standardiga» koduerakonda. «Küsimust niisuguses vormis ei ole tõstatanud ja ma ei arva, et tõstatub ka!» ütles Martin Helme eile vastates ETV saate «Esimene stuudio» saatejuhi küsimusele, kas valetaja sobib EKRE juhatusse. «Ei ma arvan, et juhatuse koosseisus ei toimu meil midagi. Soovime, et ta erakonna liinis jätkaks töö tegemist,» kõlas rahandusminister Helme seisukoht.

Selge pilt arvestagem sellega, et EKRE standard soosib igati valetajate kuulumist oma juhtorganitesse. Aga see selleks, pärast seda, kui see erakond riigikogu ees ühel miitingul oma poliitiliste oponentide kujusid võlla oli tõmmanud, on neilt ka keeruline midagi paremat loota.