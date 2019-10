Renault paiskab müüki kaks uut vesinikuautot

MASTER Z.E. sõiduulatus kolmekordistub tänu pikendavale kütuseelemendile 120 kilomeetrilt 350 kilomeetrile. Auto kere alla paigutatavad kaks veisinikupaaki lisavad vaid 200 kilo kaalu vähendamata kaubaruumi mahtu. MASTER Z.E. Hydrogen on saadaval kahes pikkuses ja kõrguses ning seda pakutakse kahe kaubikuvariandi ja kahe kabiiniga šassii variandina.

Renault on vesinikuautosid arendanud alates 2014. aastast ning Drive The Future nimelise strateegilise plaani üks eesmärke on elektrifitseerida Renault autopargist 12 mudelit.