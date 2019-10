Siseministri ja rahandusministri süüdistused osutusid valeks

Mart Helme väitis eile makstud raadiosaates «Räägime asjast», et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) IT-asekantsler Siim Sikkut ja tema abikaasa - sotsiaaldemokraadist riigikogulane – Riina Sikkut olevat magamistoas arutanut, kuidas seal võiks nüüdseks lahkunud IT-ministrile Kert Kingole «miini alla panna», kuidas teda «saboteerida», «halvustada» ja «nii edasi».

«Kas keegi tahab mulle nüüd öelda, et need kaks ei räägi omavahel padjajutte ja ei aruta, kuidas panna koalitsioonierakonna ühele liikmele, keda nad vihkavad, keda kogu Sotsiaaldemokraatlik Erakond loomulikult vihkab kõikide oma sõnavõttude, kõikide oma küsimustega, kogu oma tegevusega, ei aruta, kuidas seal võiks miini alla panna, kuidas võiks saboteerida, kuidas võiks halvustada ja nii edasi. Ma ei saa faktiliselt seda loomulikult kinnitada, aga kahtlused jäävad,» kõlas EKRE esimehe avaldus.

Martin Helme väitis aga, et eelarveläbirääkimiste käigus oli pärast pikka pinnimist välja tulnud, et Kert Kingo eest oli hoitud MKMis saladuses 26 miljonit eurot IT-arendusteks raha ning selle summa olevat avastanud rahandusministeerium kontrollimiste käigus.

Ministrid nimetasid seda kokkuvõttes Itaalia streigi stiilis võitluseks minister Kingo vastu. Ehk kõrgeimal poliitilisel tasandil asuti ründama kõrget riigiametnikku, vabandades sellega oma ministri sunnitud lahkumist oma ametipostilt.

Siim Sikkut lükkas aga EKRE ministrite väited selgelt ümber.

«Me saame väga hästi aru, et ametnikena on meie töö poliitikut toetada ja vastutöötamisest ei saa olla juttu. Ehk et lühike vastus küsimusele on: ei tegelenud,» ütles Siim Sikkut Postimehele vastuseks küsimusele, kas ta tõesti tegeles ministeeriumis Kert Kingo saboteerimisega.

Sikkut kinnitas, et ei sega oma töö- ja eraelu.

«Meil jääb mistahes padjajuttudeks temaga oluliselt vähem ühist aega, kui ministrid pelgavad. Ja sel kallil ühisel ajal on meil jutuks muu, kui koalitsiooni käekäik või üldse poliitika. Me oleme mõlemad professionaalid ja ka tugeva eetikatunnetusega, me ei sega kodust elu töise eluga ja eriti praegu,» ütles Sikkut.

Mis puutub eelmärgitud 26 miljonit eurot, siis ütles Sikkut, et IT-arenduste raha all pidasid ministrid silmas EL tõukefondide tulemusreservi.

«Selle [kasutamise – toim.] võimalust on MKM välja toonud riigieelarve koostamise ajal väliskaubandus- ja IT-ministri allkirjaga kogu valitsuskabineti nõupidamisele esitatud memorandumis nii mais kui ka viimati septembris 2019,» kinnitas Siim Sikkut.

Veelgi enam, asekantsler väitis ka, et seda summat on arutatud mitmel korral koos ministritega ning ta on Kert Kingot sellest eraldi valgustanud.

«Lisaks katsin seda mõlema korral valitsuskabinetis ka oma ettekandes, samuti käsitleti seda ministrite osalusel toimunud e-Eesti nõukogu koosolekul juunis 2019. Neile kohtumistele ja esitlustele eelnesid oma ministri briifid, nagu ikka,» ütles Sikkut.