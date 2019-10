Proovisõit: Renault Talisman üllatab

Jah, see on. Üllatavalt elegantne ja sihvakas, samas nii jõuline ja otsast otsani tarkust täis. Teen proovisõidu uue Renault Talismaniga – sedaaniga, mida saadab näitajatekombinatsioon TCe 225 EDC GPF.

Välisdisaini osas ei teki tõesti kahtlust tootja soovist luua klientidele soliidne sõiduvahend. Sirge, kergelt tõusva suunaga külgjoon, mõnusalt lauge joonega veetud voolujooneline katusekaar, sellega haakuvad kumerad küljepeeglid ja käepidemed ning sama stiili hoidvad LED-tuled nii ees kui taga. Ei mingeid ekstravagantsusi - stiil on mõõdukas, vaoshoitud, kaasaegne ja maitsekas.

FOTO: Aivar Pau

Sama tunnetus tekib autosse nahkistmetele (soovi korral varustatud massaažifunktsiooni ja mikrokonditsioneeriga) istudes. Ja see, kui palju on kokpitis juhi jaoks vajalikke vidinaid ja kui osavalt need on paigutatud, on tegelikult ka muljetavaldav.

Mida ma seal õigupoolest näen? Esmalt muidugi näidikute plokki, mis pistab välja täpselt roolikaare vahelt. Näen et püsikiirusehoidja nupud on paigutatud otse roolile, mitte eraldi kangi külge. Näen kaugtulede ja kojameeste automaatlülitust, kahetsoonilist kliimaseadet, võtmevaba süüdet, suurt multimeediaekraani ja – mis pole sugugi vähetähtis – lõpuks ometi mõnusalt esiistmete vahel käepärasesse kohta paigutatud kohvitopside hoidjat.

FOTO: Aivar Pau

Aga see kõik on väline mulje, uurime veidi lähemalt, mis peitub pinna all.

Esimesena üllatab selle masina juures juhitavus. Ülikerge rool, ootamatult hea manööverdusvõime, ülihea teelpüsimine isegi korraliku langusega ja suhteliselt järsus kurvis. Milles asi? Selgub, et asi on lahendustes nimega 4CONTROL ja Electronic Damper Control. Lihtsalt öeldes: kui ikka kõik neli ratast keeravad ja vedrustus seda kõike toetab, siis peabki olema juhitavusega kõik väga heas korras. Olgu või masin 4,85 meetrit pikk, 1,87 meetrit lai ja 1,46 meetrit kõrge – nagu see Talisman on. Pöörderaadius ulatub taga kuni 3,5°-ni.

Eelseadistatud sõidurežiime pakub Talisman neli: eco (vähendab kütusekulu ja heitgaase), comfort (pikamaasõitude jaoks), neutral ja sport (mootorile jõud taha, vedrustus jäigaks ja roolilõtk olematuks). Kusjuures igaüks neist muudab ka salongis meeleoluvalgustuse toone. Lisaks on valikus režiim nimega perso – ehk juht saab ise sätetes masina seadeid sobivaks timmida.

FOTO: Aivar Pau

Proovisõiduauto mootoriks oli 1,8-liitrine ja 225 hj eksemplar. Ja siis veel otsa tähed ja kütuse filtreerimisele viitav lühend GPF. Kontrollib seda 7-käiguline automaat.

Millise mulje jättis näiteks neutraalrežiim? Esiteks see, et paigalt liikudes võtab masin esmalt pöörded korralikult üles. Ega see muud moodi väljendugi kui kuulates, paigalt äraminek ise on sujuv (võib olla liigagi rahulik) ja täpselt samamoodi ka edasine käiguvahetus. Järsematel tõusudel ei jäänud auto samuti käikude vahetamisega hilja peale ja mingeid uppumist meenutavaid jõnksatusi ette ei tulnud.

Pikal trassil möödasõitude tegemiseks panin küll alati sport-režiimi sisse ja siis toimus korralik äralend ka juba üsna korralikult algkiiruselt. Seda ka, et veidi palju kipub see auto kütust võtma, ikka sinna kuskil 6-8 liitri vahele sajale.

Adaptiivne püsikiirusehoidja on pikema sõidu tarvis sellel autol väga mõnusaks arendatud – saab otse roolist reguleerida, kui lähedale sa enda masina eessõitja lased. Väga väikestel kiirustel lülitub püsikiirusehoidja automaatselt välja.

FOTO: Aivar Pau

Lisaks andis võimalikest ohtudest sõidu ajal pidevalt märku, pimenurga jälgimise süsteem. Põrkeraudade külgedel paiknevate andurite abil tuvastab süsteem pimealas paiknevad sõidukid ja muud liikuvad objektid ja annab neist küljepeeglitel olevate punaste tulekestega märku. Vilkusid need ka siis, kui sajuses linnas mööda tänavaid katvaid veevaalusid olin sunnitud sõitma, aga see selleks.

FOTO: Aivar Pau