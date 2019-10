Eesti riigi sidevõrk peab elektrita vastu 24 tundi

«Riigivõrgu tähtsamates sõlmpunktides on UPS-id, mis suudavad seadmeid töös hoida 24 tundi,» ütles Postimehele RIA riigivõrgu osakonnajuhataja Kaido Plovits.

Riigivõrgul on 1400 füüsilist paika, kus on seadmed, mis pakuvad internetti. Mõnes neis sõlmpunktidest on kasutusel ka generaatorid.