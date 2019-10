Hinrikus tagasi astunud IT-ministrist: latt on seatud väga madalale

Hinrikus rääkis «Esimeses stuudios» , et Eestis on praegu sama palju idufirmasid inimese kohta nagu näiteks Silicon Valleys ja neid saavutusi ei maksa alahinnata, kuid tema sõnul võib idufirmade keskkond ja edulood panna mõnekümne aasta eest alguse saanud tiigrihüppe arvele. «Meie viimased edulood - olgu selleks digiriik, e-residentsus - olid tihtipeale juba viie või kümne aasta eest ja väga palju uudiseid, mis on tänapäeval Eesti kohta, ei ole sugugi nii positiivsed, vaid pigem tihtipeale inimesed küsivad, et mis teil nüüd toimub,» rääkis Hinrikus.

Ettevõtja hinnangul on Eesti mainet rikkunud meie tegematajätmised ja eelmisel nädalal valetamise pärast ametist tagasi astunud IT-minister Kert Kingo tegi Hinrikuse sõnul väga vähe. «Ma arvan, et siin on raske rääkida tööst, tegelikult tehtud sai väga vähe ja latt on seatud väga madalale - kui mõelda, et ka koalitsioonilepe rääkis, et me tahame aidata Eesti ettevõtete eksporti ja IT-ministri esimene roll peakski olema, et me aitame Eesti riigi ettevõtteid välismaal, siis ma arvan, et see töö on tegemata, ma siiralt loodan, et leiame kellegi, kes võtab rolli üle ja hakkab seda nüüd täitma,» rääkis ettevõtja.