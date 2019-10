Jakko Väli avaldus võib laiendada valetajate ringi EKRE juhtideni

EKRE aseesimees Martin Helme väitis ETV 23. oktoobri saates «Esimene stuudio» , et sai alles tagantjärele teada Jakko Väli saamisest minister Kingo nõunikuks.

Martin Helme täpne tsitaat: «Tuleb kahetsusega ütelda, et saime seda teada tagantjärgi.»

Kaks päeva varem, 21. oktoobril väitis Kert Kingo riigikogu ees esinedes, et ei ole Jakko Väliga ministri nõunikuks saamise teemal kohtunud. «Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal,» rääkis Kingo riigikogus parlamendisaadikute küsimustele vastates ning valetas, et tema teada pole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Jakko Väli palkamiseks personalitoiminuid tehtud.