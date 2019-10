Traktoritootja andis välja üllatavalt stiilse mobiili

Kõigest 9,69 mm paksune mobiil on tugeva alumiiniumkorpusega ja õhukese libisemiskindla kummeeritud TPU-tagaküljega. Kaalub ta seejuures 210 grammi.

Mõlemad näitajad on muidugi suuremad, kui tavalised mobiilid, mille mass jääb reeglina 170 grammi ja paksus 7 mm kanti. Kuid selle seadme puuteekraani saab näiteks kasutada ka kinnastega või märgade sõrmedega.

CAT S52 FOTO: tootja

Telefoni esikülg on üleni kaetud kriimustus- ja mõranemiskindla Gorilla 6 klaasiga. Lisaks on telefonil metallist klahvid ja veekindlad SIM-kaardi-, laadimis- ja kõrvaklapiaugud. Telefon peab vastu kukkumistele kuni 1,5 meetri kõrguselt, on mustuse- ja tolmukindel ning täielikult veekindel vastavalt IP68 kaitseastmele.

Samuti vastab telefon USA sõjaväe militaarstandardile MIL STD 810G, mis tähendab, et see on läbinud rea vastupidavuskatseid, mille käigus testiti telefoni äärmuslike temperatuurikõikumistega, ülikõrgel ja –madalal temperatuuril, vibratsiooni käes, trumlis ja soolaudus, et kinnitada Cat S52 töökindlus kõiksugustes tingimustes.

Sony Dual Pixel sensoriga 12-megapikslise tagakaamera ava suurus on f/1,8 ava ning esikaamera on 8-megapiksline.

CAT S52 FOTO: tootja

Cat S52 soovituslik jaehind on 499 eurot. Seda saab osta alates 12. novembrist.

Telefoni tootjaks on ​Bullitt Group, mis on Cati (Caterpillar Inc.) ja Land Roveri ülemaailmse litsentsi hoidja mobiiltelefonide ja nendega seotud välisseadmete tootmiseks.

Tehnilised andmed

Mõõtmed: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm

Kaal: 210 g

Läbinud 30-kordse mahapillamiskatse 1,5 m kõrguselt terasele, sealhulgas kõigile külgedele ja nurkadele

Kaitseklass (IP68):

liiva-, tolmu- ja mustusekindel

veekindel kuni 1,5 m sügavuseni 35 minutit

Kaamerad

Tagumine: Dual Pixel Sony 12 MP sensor, f/1,8, 1,4 μm, PDAF, EIS

Eesmine: 8 MP sensor

Aku 3100 mAh (kiirlaadimise toega), mitte-eemaldatav liitiumioonaku

Android 9 – garanteeritud Android 10 värskendus ja 90-päevased turvapaigad

Ekraan

5,65” HD+ 18:9 IPS ekraan (1440 x 720)

Puuteekraani saab kasutada ka kinnastega või märgade sõrmedega

Omadused ja ühenduvus

4 GB RAM, 64 GB ROM, laiendatav microSD™-kaardiga, et lisada täiendavalt salvestusruumi (eraldi microSD™ ja SIM-kaardi pesad)

Mediatek Helio P35 Octacore 2,3 GHz protsessor

LTE Cat 6 (VoWiFi, VoLTE, ViLTE tugi)

Kaherealine WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), BT5.0, NFC

GPS, AGPS, GLONASS/Galileo

Nano SIM (kahe ja ühe SIM-kaardiga versioonid)

Sõrmejäljelugeja

USB tüüp C (veekindel)