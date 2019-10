Pipedrive’il on 600 töötajat

Pipedrive’i välisvärbamise juhi Oksana Võsa sõnul on ettevõte viimase kahe aastaga oma töötajate arvu rohkem kui kahekordistanud ning viimasel paaril aastal on arendajate värbamiseks kasutanud peamiselt ülemaailmseid konkursse.

Töötajate keskmine vanus on 32 eluaastat. Üle poole ettevõtte töötajatest asub Tallinnas ning viiendik Lissabonis. Ligi 41 protsenti töötajatest on arendajad. Eestlasi on siiani Pipedrive’i töötajate seas enim, esindatud on aga kokku 49 rahvust.