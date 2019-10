Tähetarkuse järgi mõjutavad sünnihetkel taevas säranud tähed elu igat aspekti. Nüüdsest on võimalik need maavälised teadmised rakendada muidu üsna ennustamatus valdkonnas: aktsiaturul!

Selle äpi nimi on “Bull and Moon”

“Bull and Moon” äpi taga on professionaalsed tüngategijad nime all MSCHF, mis on loovagentuur. Äpp ise meenutab disainilt astroloogilisi rakendusi. Sinise ja kuldsega minimalistlik stiil mõjub väljapeetult. Selle kasutamine on väga lihtne. Peale allalaadimist tuleb sisestada eesnimi, sünniaeg ja investeerimiskogemus, peale seda saab vastu personaliseeritud aktsiasoovitused.