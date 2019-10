FOTO: iStock

Nutitelefonidega on tänasel päeval võimalik teha väga palju erinevaid toiminguid. Lisaks suhtlemisele saab aega veeta internetis, lugeda e-posti jne. Ehk suures plaanis on nutiseadmed mitmes aspektis võimelised asendama ka arvuteid. Koos telefonide arenguga on neisse lisandunud ka üks arvutites iseenesest mõistetav, kuid nutiseadmetes üsna vähe kasutust leidev funktsionaalsus, nimega printimine, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Leia ja lisa printer

Ühe ilmse eeldusena peab kasutaja omama lisaks telefonile ka printerit. Teiseks peab see printer omama WiFi tuge ja olema võrku ühendatud. Õnneks valdav osa printeritest seda funktsionaalsust ka omavad.

Seejärel tuleb minna telefoni seadetesse ning leida sealt valik „Printing“. Androidi puhul kipub see erinevatel tootjatel peituma ise kohtades, kuid kusagil on nimetatud valik kindlasti olemas. Samsungil näiteks ühenduse seadete all. Alati võib muidugi kasutada ka otsingu abi. Ehk avada seaded ja vajutada üleval asuva luubi kujulisele ikoonile.

Avanenud valik võimaldabki printeri lisada. Ka siin on jällegi erinevatel tootjatel ja Androidi versioonidel nähtav pilt ja pakutavad valikud pisut erinevad. Näiteks Samsung pakub kohe oma Print Service nimelist pluginat. Kokkuvõtvalt saab siiski nimetatud menüüst käivitada printeri otsingu. Juhul kui nii printer kui telefon on ühenduses sama WiFi võrguga, ilmub printeri nimi ekraanile ning selle saab telefoniga siduda. Kui nii hästi ei lähe, võib olla vajalik käsitsi printeri ip aadressi sisestamine. Selle saab järgi vaadata näiteks printeri enda menüüst, võrguseadete alt. Põhimõtteliselt aga on oluline telefonile printerit tutvustada ning need omavahel ära siduda.