Eestlased alustasid mobiilimaksete pakkumist Pakistanis

China Mobile gruppi kuuluva Zongi 35 miljonit klienti saavad nüüd Google Plays tasuda ostude eest oma mobiiliarve või kõnekaardi saldo kaudu. Mobiilimaksete kuulimiidiks on Pakistanis 16 000 kohalikku raha ehk umbes 90 eurot. Zong on Pakistani suurima 4G ulatusega mobiilioperaator.

Pakistanis on pangakonto omanikke vaid 21 protsenti ja krediitkaardi omanikke vaid 1 protsent elanikkonnast. Samal ajal on nutitelefonide osakaal juba 43 protsenti. Seetõttu on digitaalsed teenused küll paljudele inimestele kättesaadavad, ent vähesed inimesed saavad tasuliste teenuste eest maksta.