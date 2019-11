Eesti ja USA sõlmisid 5G-leppe, mis tõenäoliselt välistab Huawei

«Kinnitame, et lähtume 5G-võrkude arendamisel ühistest põhimõtetest. Eestile on digiriigina uute tehnoloogiate usaldusväärsus esmatähtis küsimus ning USA on julgeolekuvallas meie jaoks tähtsaim liitlane. Ameerika Ühendriikidega kokku lepitud avaldus andis tugeva signaali, et Eesti mõistab 5G-võrkude arendamisel turvalisust liitlastega sarnaselt,» ütles peaminister Jüri Ratas avalduse sõlmimise järel.

Avaldus järgib 5G võrkude turvalise arendamise rahvusvahelisi põhimõtteid, mis lepiti kokku kevadel Praha julgeolekukonverentsil. Selle järgi võtavad riigid 5G ülesehitamisel arvesse muu hulgas poliitilisi ja majanduslikke argumente.

Avaldusega annab Eesti Postimehe andmeil lubaduse põhjalikult kontrollida, et seadmete tootja ja lähteriik oleksid vabad valitsuse sekkumisest. Just sellele argumendile tuginedes on USA välistanud Huawei võrguseadmete kasutamise oma riigis ning keelanud USA firmadel teha HUaweiga mis iganes tehinguid.

Huawei suurim võrguseadmete partner Eestis on Elisa. Huawei on korduvalt kinnitanud, et ei tee koostööd Hiina valitsusesega ning järgib kõiki rahvusvahelisi turvastandardeid.

Euroopas on näiteks Saksamaa, Norra ja Soome teatanud, et ei välista ühegi tehnoloogiaettevõtte 5G-võrguseadmeid.