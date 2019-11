Enne magamajäämist lõõgastumiseks on erinevaid viise. Üks mõnusamaid neist on striimida Spotify’st rahulikku muusikat, kuulata audioraamatut või podcasti. Probleem aga kerkib, kui muusika jääb mängima pikalt peale magamajäämist. Kui telefon just ei lae, siis see kulutab ilma asjata akut ja võib üles äratada hilisemast sügava une faasist, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.