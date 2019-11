Riik tahab valla kiuste Jägalasse uut paekivimaardlat

Jõelähtme vald on olnud ja on jätkuvalt seisukohal, et lubjakivi saamiseks on kõige otstarbekam kasutada Põhja-Eestis rekonstrueeritavate või rajatavate teede alla jäävat lubjakivi.

Uuringuluba taotlev EMG Arendus leiab aga, et uutele arendustele vastuseis ei ole tänases ühiskonnas midagi ootamatut. «Antud juhul ei ole tegemist vastuseisuga väljakujunenud ja toimivasse majandusruumi lisanduvale tegevusele või mõnele seninägematule ettevõtmisele, vaid vastu ollakse pool sajandit kestnud normaalsuse ja iseenesest mõistetavuse muutumisele. Kui lisanduva või uue tegevuse juures jääb peale vastuseis, siis see ei mõjuta otseselt olemasolevat majanduskeskkonda, kuid konkreetsel juhul on lahendust leidmata tegemist juba tugevalt olemasolevat majanduskeskkonda mõjutava küsimusega,» seisab ettevõtte juhatuse liikme Jan Johansoni arvamuses.

Postimees kirjutas kevadel, et mai viimastel päevadel tegi riigikohus otsuse Tallinna lähedal Jõelähtme vallas loodud Ruu kohaliku kaitseala asjas. Otsus on järjekordne vahefiniš juba 15 aastat kestnud saagas, kus ühelt poolt soovivad AS Väo Paas ja riik pealinna lähedal paekivi kaevandada, kohalik kogukond ning Jõelähtme vald aga võitlevad selle vastu.

2011. aastal, pärast pikka ja pingelist menetlust, andis keskkonnaamet ASile Väo Paas esimest korda loa lubjakivi kaevandamiseks Jägala lubjakivimaardlas Ruu küla piirkonnas. Kohalik kogukond vaidlustas otsuse ning sai kaks aastat hiljem riigikohtus ka võidu. Kuna kohus leidis kaevandamisloa väljaandmise otsuses vaid menetluslikke puudusi, ei kadunud kaevandamisoht samas kuhugi. 2017. aasta veebruaris võttis Jõelähtme vald piirkonna looduskaitseseaduse alusel kaitse alla – see samm välistas ühemõtteliselt kaevandamise. Ettevõtja sellega loomulikult ei leppinud ning pöördus omakorda kohtusse.