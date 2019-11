Konservatiivne disain

Apple kipub üsnagi jäärapäiselt mitu aastat järjest oma telefonide juures kinni hoidma ühest ja samast disainist ning sama teed on mindud ka seekord. Nii näeb iPhone 11 välja üsna sarnane möödunud aastase XR nimelise mudeliga. Ainsaks suuremaks erisuseks nende vahel on tagumisel küljel asuv kaamera moodul. See aga tähendab, et iPhone on endiselt tavapärase formaadiga selles mõttes, et see ei ole veninud nii piklikuks kui muud tipptelefonid ning on võrreldes nii mõnegi konkurendiga oma olemuselt pontsakam. Alguses tundub see paksus isegi pisut häiriv, kuid aja jooksul sellega harjub. Paraku on aga tänu vana disaini kasutamisele alles ka konkurentidega võrreldes nüüd juba hiiglaslikuna tunduv ekraani ülaosas paiknev “kulm”. Ja päris suured tunduvad ka ekraani ümbritsevad servad. Tuleb nentida, et nii mõnigi telefon on seadme esimest külge efektiivsemalt ära kasutanud ja samale pinnale suurema ekraani saanud.