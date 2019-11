Pensionireform toob maksuametile kaela tohutu IT-kulu

«Olles tutvunud eelnõu ja seletuskirjaga, osundame asjaolule, et planeeritavad seadusemuudatused toovad MTA-le kaasa mahukate infosüsteemi arendustööde vajaduse, mille maksumus esialgsel hinnangul on kuni 3 miljonit eurot,» teatas amet rahandusministeeriumile.

Mis puutub reformi sisusse, siis märgib maksu- ja tolliamet, et eelnõuga tuleks luua selgus asjaolule, kas ka residentsuse muutumisel toimub pensioni investeerimiskonto (PIKi) varade maksustamine või kuidas toimub PIKi väljamaksete maksustamine mitteresidentide puhul. Samuti tuleks mitteresidentidele luua võimalus pensioni II sambaga mitte liituda teavitades sellest registripidajat.

Valitsus saatis oktoobri lõpus kooskõlastusringile teise pensionisamba reformi eelnõu, mis puudutab Eestis 743 661 inimest, kes on kogunud ühtekokku 4,6 miljardit eurot.

Pensionifondiga liitumine jääb noortele vaikimisi kohustuslikuks, kuid sellest on võimalik loobuda, kui esitada vastav avaldus. Liituda saavad ka need, kel on olnud vabadus seda seni mitte teha.