Ilmavalgust nägi maailma esimene 108-megapikslise kaameraga mobiil

Üüratu eraldusvõimega viisikkaamera ISOCELL Bright HMX töötas välja Samsung, kes ise ei ole veel seda oma mobiilidele paigaldanud. Ettevõtete teatel on kaamera eeliseks eriti teravate ja detailirohkete fotode tegemise võimekus.

Viisikkaamera liikmeteks 5MP ja 12 MP telefoto kaamerad, 20 MP ülilainurkkaamera, 2MP makrovõtete kaamera ja 108 MP lainurk põhikaamera. Fotosid saab salvestada ka RAW-formaadis. Kaameral on kuni 50-kordne digitaalne suurendusvõime.

Tunnustatud mobiilikaamerate hindamise portaal DXOMark testis seadme Hiina versiooni Mi CC9 ja märkis, et see on üldskoori poolest parim mobiilikaamera, mida nad iial testinud on. Sama tulemuse on saanud vaid Huawei Mate 30 Pro, mida siiani pole USA sanktsioonide tõttu väljaspool Hiinat eriti müüki pandud.

Tõsi, portaal märgib, et kaamera sensor asub piksleid ühendama, et saavutada 27-megapisklised lõpptulemusega fotod, ning tagajärjeks on kohatine «digitaalne müra».

Telefonil on suur 6,47-tolline FHD+ AMOLED kumerate servadega ekraan, kumer on ka tagakülg. Seadmel on Snapdragon 730G protsessor ja 6GB RAM-mälu ja 128GB salvestusmälu. Sõrmejäljelugeja on integreeritud ekraani alla. Aku mahutavus on 5260 mAh ja see peaks vastupidama kaks ööpäeva. Seadmega on kaasas 30W kiirlaadija.

Xioami on Androidile peale ehitanud kasutajaliidese MIUI 11, millel on olemas ka tume režiim ning võimalus kirjutada lukustusekraanile suvalist teksti.

Seade tuleb müügile rohelist, valget ja musta värvi. Seade maksab vaid 548 eurot. Pro mudel, millel on 8GB RAM ja 256 GB ROM, maksab 649 eurot. Esimestes Euroopa riikides tuleb seade müügile novembri keskel.

Lisaks esitles Xiaomi täna keskklassi mobiili Redmi Note 8T, millel on 6,3 tolline FHD+ LCD ekraan ja 48MP nelikkaamera, millel muu hulgas makro-, ultralainurk-, öö- ja portreerežiim. Esikaamera on seadmel 13-megapiksline. Protsessoriks Snapdragon 665, välkmälu (RAM) on sel 4GB ja salvestusmälu 64GB. Mobiilil on ka infrapunaport näiteks televiisori juhtimiseks ning NFC-funktsionaalsus, 4000 mAh mahutavusega aku on varustatud 13W kiirlaadimisega. Seade maksab 199 eurot ja see tuleb esimestes Euroopa riikides müügile 8. novembrist.