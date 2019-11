Reinsalu kinnitab: Eesti ja USA 5G-deklaratsioon pole Huawei vastu

«USA on meie liitlane ning tulenevalt Eesti kui tehnoloogiariigi kuvandist on igati loomulik suurendada koostööd USA-ga ka uute tehnoloogiate vallas. Mainitud deklaratsioon kordab üle sidevõrkude turvalisuse tagamise põhimõtted. Meie digitaalne ühiskond, elutähtsate teenuste toimepidevus ning riigikaitse sõltuvad sidevõrkude toimimisest ning seetõttu on sidevõrkude turvalisus meie jaoks kriitilise tähtsusega teema. Sidevõrkude turvalisuse tagamiseks tehtavad sammud nii Eestis kui mujal Euroopas ei ole suunatud ühegi konkreetse tehnoloogia tootja vastu,» ütles Urmas Reinsalu.

Mis puutub Hiinasse, siis märkis Reinsalu, et tegemist on Eestile olulise riigiga - meie majanduslikud ja poliitilised suhted on laiapinnalised.

«Kui tuua näiteid, siis 2018. aastal imporditi Hiinast kaupu 594 miljoni euro eest, Hiina eksporditi statistikaameti andmetel 185 miljoni euro väärtuses kaupu,» ütles välisminister.

Eesti ettevõtetel, sealhulgas logistikaettevõtetel, on tema sõnul huvi Hiina turu vastu ning EAS on määratlenud Hiina ühena oma prioriteetsetest ekspordi sihtturgudest ja riigi ülesandeks on olnud Eesti ettevõtete püüdlusi selles toetada, tutvustades Eesti võimalusi Hiina kaupade logistikasõlmena teel Euroopa turule.

«Eesti juhindub Hiinaga suhtlemisel Euroopa Liidu ühtsest väliskaubandus- ning välis- ja julgeolekupoliitikast ning aprillis 2019 Brüsselis toimunud EL-Hiina tippkohtumise lõppavalduses sätestatud põhimõtetest. Nii Eesti kui ka EL jaoks tervikuna on prioriteetseteks teemadeks tasakaalus kaubandus ja investeeringud ja võrdne kohtlemine turulepääsu tingimuste osas, aga samuti inimõigused ja reeglitepõhine maailmakord laiemalt,» lisas Reinsalu.

Eesti peaminister Jüri Ratas ja USA asepresident Mike Pence sõlmisid 31. oktoobril Washingtonis vastastikuse mõistmise memorandumi 5G turvalisuse teemal ning deklareerivad selles, et 5G-võrkude rajamisel peavad saama osaleda üksnes usaldusväärsed ja kindlad info- ja sidetehnoloogia pakkujad, et kaitsta neid võrke loata juurdepääsu või sekkumise eest.

Muu hulgas öeldakse deklaratsioonis, et tarnijad ei tohiks alluda ilma sõltumatu kohtuliku kontrollita välisriigi valitsusele, et nende rahastamine ning juhtumisstruktuurid peaksid olema läbipaistvad ja et nad peaksid tõendatult kinni õigusriigi põhimõtetest ja hoiduksid müügieetika rikkumistest.

Hiina tehnoloogiagigandi Huawei teatas seepeale, et on ta mures sõlmitud ühisdeklaratsiooni pärast, ent tal on jätkuvalt kindlus oma äri ja investeeringute suhtes Eestis.

«Küberjulgeolek on tehniline küsimus ja seda ei tohiks politiseerida. Seda tuleks hinnata ja kontrollida faktide ja standardite põhjal,» ütles Postimehele Huawei Technologies Baltimaade juht Ricky Chen.

Ricki Chen kinnitas oma kommentaaris, et Huawei on 100 protsenti töötajatele kuuluv eraettevõte, millel on selge omandi- ja juhtimisstruktuur. «Ühelgi valitsusel ega organisatsioonil ei ole Huawei omakapitali ega kontrolli Huawei üheski vormis,» kinnitas Chen.

Ta märkis, et viimase 30 aasta jooksul on Huawei teenindanud 3 miljardit inimest 170 riigis ning «tõestatud kogemuste kohaselt pakub Huawei kohalike operaatoritega turvalist ja usaldusväärset võrku».

«Loodame, et Eesti valitsus teeb riigi ja Eesti rahva huvides õigeid otsuseid. Meil on endiselt usaldus oma äri ja investeeringute suhtes Eestis seni, kuni meid kaitseb Eesti sõltumatu kohtusüsteem ning avalduses loetletud kriteeriumid on üheselt määratletud kõigile ja õiglaselt ellu viidud,» seisab Huawei Baltimaade juhi kommentaaris.

Euroopas on USAga sarnase deklaratsiooni sõlminud vaid Poola. Samas on näiteks Saksamaa, Norra, Suurbritannia ja Soome teatanud, et ei välista ühtegi tarnijat: kriteerium on vaid see, kas valitav tehnoloogia vastab turvanõuetele või mitte.

Eesti, Poola ja USA leiavad aga, et 5G ülesehitamisel tuleb arvesse võtta ka poliitilisi, juriidilisi ja majanduslikke riskifaktoreid. Seega on Eestis plaanis ettevõtteid 5G-hangetelt tõrjuda mitte nendes sisalduva tehnilise või rahalise info, vaid pakkuja päritoluriigi tõttu.