Yandex.Taxi laienes Ida-Virumaale, Bolt Food Vilniusesse

Yandex.Taxi teatas, et sõitude hinnad algavad 2.3 eurost, mis tähendab, et tegemist on kõige soodsama pakkumisega Ida-Viru piirkonnas. Näiteks maksab sõit Narva kesklinnast Narva-Jõesuuni 8,1 eurot, Jõhvi kesklinnast Kohtla-Järvele umbes 8 eurot ning Ahtmelt näiteks Wironia Hotelli alla 4 euro.

Oma IDa-Virumaa juhtide arvu ei nõustunud Yandex.Taxi täna avalikustama. «Yandex.Taxi on digiteenus. Me ei avalda sellega liitunud autode ja juhtide arvu, aga me teeme koostööd kohalike partneritega kõikides Ida-Virumaa linnades, sh suurte taksoparkidega,» teatas ettevõte Postimehele.

Yandex.Taxi startis Tallinnas mais 2018. Teenust saab kasutada ka Tartus. Teenus on aktiivne kokku 17 riigis Yandex.Taxi ja Yango kaubamärkide all - näiteks Baltikumis, Soomes, Rumeenias ning Iisraelis.

Bolt teatas, et käivitab tänasest Leedu pealinnas Vilniuses toidu tellimise teenuse Bolt Food. Augusti lõpus Tallinnas käivitatud teenus võimaldab kasutajatel mobiilirakenduse abil restoranidest toitu tellida. Nagu Tallinnas, saab ka Vilniuses esimestel nädalatel toitu tellida ilma kohaletoomistasuta, makstes vaid tellitud toidu eest.

«Leedus tegutsetud viie aasta jooksul oleme loonud hea suhte rakenduse kasutajatega. Oleme täheldanud, et toidu tellimise teenuse järgi on suur nõudlus ning meil on kogemus ja hea arusaamine kohalikust turust. Seega oli Bolt Foodi käivitamine Leedus loomulik samm,» kommenteeris Bolti Leedu tegevjuht Andrius Pacevičius.

Hetkel saavad kasutajad toitu tellida enam kui 130 Vilniuse restoranist. Tulevikus on plaanis teenust laiendada ka teistesse Leedu linnadesse nagu Kaunas ja Klaipeda. Ettevalmistused tegevuse alustamiseks käivad ka Lätis, Lõuna-Aafrika Vabariigis ning teistes Euroopa ja Aafrika linnades.