„Meil on väga hea meel, et nii käimasoleval kui kahel järgmisel hooajal on Paf Eesti-Läti korvpalliliiga ametlik televisioonipartner Eestis Telia. Kui sel aastal jõuavad mängud sadade tuhandete inimesteni Telia LIVE kanali vahendusel, siis uuel aastal näeb korvpallikohtumisi juba meie uues Inspira kanalis. Mängude edastamisel on meie tootmispartner Levira,“ ütles Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik.