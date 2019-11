5 viga, mis lühendavad teie nutiseadmete eluiga

Mõistagi soovime me, et meie elektroonilised sõbrad püsiksid hea tervise juures võimalikult kaua. Tegelikult polegi see eriti keeruline, kui oma seadmete eest piisavalt hoolitseda. Allpool annamegi paar näpunäidet, kuidas oma nutiseadmeid kauem täie elujõu juures hoida.

Hoidu koonerdamisest

Osta oma nutiseadmele võimalikult odav laadija tundub ülimalt ahvatlev. Eriti veel iSeadmete omanikele, kelle rahakotile Apple armu ei anna. Paraku just Apple’i toodete omanikud peaksid olema eriti ettevaatlikud odavate alternatiivlaadijate ja -kaablitega. Üliodavate ja litsentseerimata nn ilma kaubamärgita laadijatega kaasneb mitu ohtu. Esiteks ei pruugi need tegelikult üldse konkreetse seadmega sobida ja seega mõjuda halvasti aku elueale. Teiseks pole need läbinud erinevaid turvastandardeid ning võivad kokkuvõttes kasutamisel põlema minna. Viimasel juhul on tagajärjed ettearvamatud.

Ärge laadige üle

Uusimate elektroonikavidinate akud on märgatavalt nutikamad kui nende eelkäijad. Samas on need ka tundlikud ning ülelaadimine võib nendele halvasti mõjuda. Rusikareegel on hoida aku laetustase kuskil 40-80% vahel, rohkem laetud akud on suurema pinge all.

Süleri akudel on oma kindel arv laadimistsükleid. Kui te pidevalt kasutate akut kuni selle täieliku tühjenemiseni, siis lühendab see aku eluiga. Seepärast on soovitav, et aku oleks pidevalt laetud vähemalt 40%.