Müstiline juhtum sadamas: parkimisautomaat jäi kliendile võlgu

«Vaatan, otsin, uurin ja möhh.. kus siis veel 1.50 eur on? Minu taga seisab meesterahvas ka uurib automaati ja võtab siis tseki mille masin mulle väljastas ja meie imestus oli suur.. See tasuline parkla mida opereerib Citypark on mulle võlgu 1.50 eur, nad tunnistavad seda,» kirjutas klient juhtumi järel sotsiaalmeedias [kirjapilt muutmata – toim].

Klient jäi enda sõnul nõutuks seetõttu, et arvas, et parklaoperaator ei tea nüüd, kes ta on ja kuhu puuduolev raha tagastada. Samuti ei osanud ta enda sõnul kuskile pöörduda. Lisaks avaldas ta kahtlust, et kuna parkla asub sadamapiirkonnas ja on suunatud turistidele, siis võib sellise automaadi kasutamine olla viis ettevõttele lisaraha teenimiseks.