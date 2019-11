Esimene CityBee auto sattus liiklusõnnetusse – ja juhil tuli kukrut kergendada

«Sõiduautode turule toomisest alates 25. oktoobril ei ole toimunud ühtegi liiklusõnnetust, kus üheks osapooleks on olnud CityBee auto,» väitis CityBee tegevusjuht Lukas Yla Postimehele sel esmaspäeval, kui olime uurinud, kas esimestel nädalatel on õnnetusi ette tulnud.

Postimehe täiendavate küsimuste ja konkreetsemate viidete andmise peale pidi Yla aga oma sõnu sööma ja täna tunnistama, et on olnud avarii ja nad on kliendilt selle põhjustamise eest ka trahviraha sisse nõudnud.

«7. novembril juhtus intsident, kus CityBee sõiduk riivas kergelt teist autot. Ükski inimene kannatada ei saanud, kuid õnnetuse põhjustanud CityBee juhile määrati kahju tekitamise eest 100-eurone trahv,» ütles Lukas Yla äsja.

Ta märkis, et kõik CityBee autod on kindlustatud ja kui õnnetust ei põhjustanud CityBee juht, siis katab kahjud kindlustus ning sõidukijuht ei pea kulusid hüvitama.

Kui õnnetuse põhjustas aga CityBee juht, siis tuleb juhil tasuda omavastutus, maksimaalselt 300 eurot. Õnnetuste puhul, kus kindlustus ei kehti ehk näiteks joobes juhtimine või liikluseeskirjade tahtlik rikkumine, peab juht katma kõik CityBeele ja kolmandatele osapooltele tekitatud kahjud.

Ning purjuspäi autokasutamise eest on topeltkaristus tõesti olemas. Nimelt küsib CityBee lisaks politsei määratavale karistusele ka ise täiendavalt 2000 eurot. Tõukeratta joobeseisundis kasutamise eest on trahv 500 eurot. Nii on see kirjas ka ettevõtte teenuse kasutustingimustes.

«Trahv joobes juhtimise eest on ettevaatusabinõu, mille eesmärk on ennetada inimeste joobes juhtimist ning näidata, et CityBee võtab joobes juhtimisega kaasnevat väga tõsiselt. Kõikidel sõidukijuhtidel, kes sõidavad joobes seisundis, peatatakse ka teenuse kasutusõigus üheks aastaks. Kui joobes juht põhjustab avarii, siis peab ta katma kõik õnnetusega kaasnenud kulud nii CityBeele kui ka kolmandatele osapooltele,» rääkis ettevõtte tegevjuht.

Mis puudutab parkimist, siis tuletas ta meelde, et Rimi, Selveri, Prisma ja teiste toidupoodide parklad on eraparklad, kus CityBee klientidel on võimalik parkida rendiperioodi ajal, kuid nad peavad seal vajadusel ise tasuma parkimise eest.

«Eraparklates ei ole lubatud teenust lõpetada,» kinnitas Yla.