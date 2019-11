Karbist välja: uus Nokia 7.2 – selle raha eest saab palju mobiili

Alustame Nokia 7.2 välimusest. Puhas rõõm on näha taaskordset mati tagaküljega seadet, mis ei sära ja läigi juudi jõulupuu. See pole kaetud ka libeda kaitseklaasi, vaid kergelt metallikarva plastiga, mis ei näe seejuures üldse odav välja. Sümmeetriline ja minimalistlik disain töötab sihikindlalt selle nimel, et ringikujuline kaamerakomplekt ja sõrmejäljelugeja selle all särada saaksid.

Mis servadesse puutub, siis pole need päris kumerad ega ka mitte päris teravad – midagi vahepealset, mida tavaliselt nimetatakse 2,5D disainiks. Kuna servad pole näiteks nii kumerad kui suurte konkurentide tippseadmed, kes on selle abil servadele ära peitnud ekraani mustad servad, siis Nokia sellel mudelil on mustad servad nii servades kui ka ülal-all selgelt nähtaval.

Seadme paremal küljel on helitugevuse ja toitenupp ning vasakul küljel eraldi nupp Google’i või selle häälteenuse avamiseks – miks selline nupp tehti, jääb mulle küll täiesti arusaamatuks, seda ei saa ka ümber programmeerida millegi muu avamiseks. Ju Google nõudis. Ju nõudis Google ka seda, et ekraani avavaatest pole võimalik eemaldada Google’i otsingukasti või on selle eemaldamine nii ära peidetud funktsionaalsus, et mina seda esimese hooga küll üles ei leidnud.

Aga kokkuvõttes igati sümpaatse üldvälimusega seade.

Kui kõikvõimalikud suhtlusprogrammid kõrvale jätta, siis kõige tähtsam mobiiltelefoni omadus on tänapäeval muidugi pildistamine. Nokia on sellele mudelile pannud kolmest kaamerast koosneva põhikomplekti ning lisaks muidugi selfie-kaamera esiküljel.

Põhikaamerail on megapiksleid 48+5+8 ning esikaameral 20. Kaamera tarnijaks on nagu Nokia vanadel headel aegadel ZEISS.

Teetassi tausta hägustamisega saab seade kenasti hakkama:

FOTO: Aivar Pau

Maakri tänava pildistas see Postimehe suitsurõdult üles nii:

FOTO: Aivar Pau

Minu arvates täiesti korralikud, teravad, ausa värvide tasakaaluga fotod. Panoraam- ja öövõtteid saab ka vastavas režiimis teha.

Ekraan on seadmel suur ehk 6,3-tollise diagonaaliga full-HD kvaliteedis LCD IPS ekraan, millel kuvasuhe 19,5:9. Kaetud on see hirmvana Gorilla Glass 3 tüüpi kaitseklaasiga, mis tähendab, et kriimudeks tuleb valmis olla ja parem oleks mõelda kaitsekile hankimisele. Seade kaalub 180 grammi, mis on mõõtmeid arvestades täiesti okei.

Protsessoriks on samuti mitu põlvkonda vana Snapdragon 660, mida aitab 4 GB RAM-mälu. Sisemälu on seadmel 64GB. Aku mahutavus on korralik 3500 mAh ning Nokia lubab, et sellest peaks piisama kaheks ööpäevaks. Lisaks sõrmejäljelugerile on olemas näotuvastus.

Mis veel negatiivsesse poolde puutub, siis niiskus- ega tolmukindlust ning juhtmevaba laadimist Nokia sellele seadmele ei paku.