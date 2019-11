Fotod: ilmavalgust nägi Fordi elektriauto Mustang Mach-E

Auto tagaveoga standardversioonil on 75,7 kWh aku, mis toidab 255-hobujõulist mootorit ja mille abil saab ühe laadimisega läbida kuni 379 kilomeetrit. Kuid sisse saab lülitada ka nelikveo ja siis rakendub ka teine mootor ning maksimaalne läbitav vahemaa kahaneb 338 kilomeetrini.

Olemas on ka 98,8 kWh akuga versioonid, mille mootoril võimu 282 hj ja millega läbitav vahemaa ulatub vähemalt kuni 482 kilomeetrini. Kiirendus 0-100 km/h on eri mudelitel 3-8 sekundit.

Mustangi mõju auto välimusele on tuntav: väljaulatuvad porilauad, kolmeosalised tagatuled ja säravad esituled. Kuid esivõre, katusejoon ja neli ust on ilmselgelt Fordile omased. Auto sisemus on laenatud aga pigem Teslalt.