Riik on üürile võtnud tohutu hulga nõuetevastaseid kontoripindu

Probleem ilmnes 25. jaanuaril, mil Eesti sai Euroopa Komisjonilt rikkumismenetluse teate. Selles heidetakse ette, et Eesti valitsus on poolikult üle võtnud direktiivi, mille kohaselt tohivad riigiautused osta või rendile võtta üksnes suure energiatõhususega tooteid, teenuseid ja hooneid. Eesti oli nimelt kehtestanud erandi, et jätnud nõude alt välja alla 250-ruutmeetrised hooned.