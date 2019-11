Puust ja punaseks: mis saab, kui kõht on tühi, ent pangakaart jäi koju

Õnneks on e-teenused arenenud tänaseks niikaugele, et väiksemad maksed saab tõesti sisuliselt kõikjal ära tehtud ka mobiiltelefoniga ning tegelikult on ka kaupluste kliendikaardid mobiili pandud. Toome paar näidet Androidi mobiilis.

Variant 1

Swedbanki klientidel tuleks oma mobiili laadida esmalt panga uusim äpp ning kindlasti peab olema määratud telefonile mõni turvaline ekraaniluku tüüp, näiteks sõrmejälje tuvastamine.

FOTO: Aivar Pau

Edasi tuleb liikuda äpis alajaotisse «Kaardid», klikkida neist sellel, millega soovite poes või söögikohas maksta ning aktiveerida tekkinud valikutes viipemaksete tegemine. Lisaks tuleb kindel olla, et ülamenüüs oleks NFC-funktsionaalsus sisse lülitatud.

FOTO: Aivar Pau

Edasi on kõik väga lihtne: kui kohvikus, poes või tanklas on kätte jõudnud maksmise hetk, tuleb kaardi asemel mobiiltelefon kaardimakse terminali vastu panna. Seda saab muidugi teha vaid viipemakseid võimaldavate terminalide puhul.

Variant 2

Teine variant on paigaldada oma seadmesse Telia mTasku äpp ning lisada sinna suvaline MasterCardi või Visa kaart. Ainus tingimus on, et kaardil peab olema võimaldatud internetimakse.

FOTO: Aivar Pau