Huawei mobiilide tulevik Eestis on udune

USA kandis kevadel Huawei koostöökeeluga ettevõtete musta nimekirja ja selle tagajärjel ei tohi Huawei mobiilid sisaldada muu hulgas seda äärmisel olulist tarkvara, mis on eelduseks kõigile teistele Androidi mobiilide rakenduste kasutamisele.

Kuu aja eest andis Huawei välja oma uusima tippmobiili Mate 30 Pro, millel puudus GMS ja seetõttu ühtlasi ka sellised tuntud äpid nagu Facebook, Google Maps, YouTube ja paljud teised. Isegi Postimehe äppi ei saanud sellesse telefoni paigaldada. See oli ühtlasi esimene tipptelefon, mida Huawei Eesti turule ei toonud.

USA on küll mitu korda pikendanud sanktsioonide täismahus rakendamist, kuid oma mõju on see siiski Huawei uutele mobiilidele (ning loomulikult majanduslikku kahju ka koostööst loobuma pidanud USA ettevõtetele) niisiis avaldanud. Viimati anti taas pikendust sel nädalal.