Karbist välja ja kukkumisvideo: traktoritootja uusim mobiil Cat S52

Lajatamegi kohe üldnumbrid letti. Telefoni paksuseks on 9,69 mm, mis on palju õhem kui eelkäija S61 (12,8 mm), ent märksa paksem kui näiteks Samsungi uusim telefon S10 (7,8 mm). Seejuures kaalub see mobiil 210 grammi, mis on koguni 40 grammi vähem kui S61 kaal aga üüratult rohkem kui S10, mis kaalub vaid 157 grammi.

Mis teeb Cat-telefoni kõigi teistega eriliseks, on just selle vastupidavus ilmaoludele ja kukkumistele.

Tootja ise väidab, et pooleteise meetri kõrguselt betoonile kukkumine pole mingi probleem. Mis seal ikka, võtsin telefoni kätte, panin kaamera tööle ja kukutasin ta umbes-täpselt selliselt kõrguselt ekraan ees kivisillutisele:

Tulemus: mitte kriimugi ekraanil, küll aga seda ümbritseval serval. Peamine põhjus vast selles, et ekraani ümbritsev raam on veidi tasapinnast kõrgemaks disainitud ja nii see kaitse käibki. Ekraani enda peal on täpselt sama Gorilla Glass 6, nagu kõigil teistelgi uuematel mobiilidel. Lisaks on Catil robustne alumiiniumist väliraam ning jäigast plastikust tagakülg. Kogu korpus on ehitatud ka vee- ja tolmukindlaks ning saanud sellekohase sertifikaadi numbriga IP68.

Töötemperatuurivahemik on seadmel -30 kuni +65 kraadi. Oluline on, et ekraani saab juhtida ka kinnastatud või märgade sõrmedega.

Cat S52 FOTO: tootja

Selle telefoni kaamerad pärinevalt Sonylt. Seejuures ei mingeid duubel- ega kolmikkaameraid: on üks 12-megapiksline sensor tagaküljel (f/1.8, 1.4μm, dual pixel PDAF, EIS) ja 8 MP esiküljel selfide tegemiseks. Kusjuures kaamera teeb üllatavalt teravaid ja igas mõttes korralikke fotosid ka hämaraoludes.

Selle foto tegin näiteks Riias läbi ühe kohviku aknaklaasi:

FOTO: Aivar Pau

Ja siin lehemakett hämarates Postimehe koridorides:

FOTO: Aivar Pau

Aku mahutavus on korralik 3100 mAh. Tarkvaraplatvormiks Android 9, mida saab uuendada ka versioonile 10. Muutmälu (RAM) on 4 GB ja põhimälu 64 GB. Protsessoriks Mediatek Helia P35. Olemas on NFC, bluetooth, klassikaline kõrvaklapisisend. Tagaküljel ka sõrmejäljelugeja.

Seade maksab Eestis 499 eurot. Üsna hea valik neile, kes väljas tööd teevad või muul põhjusel telefoni purunemise pärast muretseda ei taha - miks mitte ka mägironijatele.

Telefoni tootjaks on ​Bullitt Group, mis on Cati (Caterpillar Inc.) ja Land Roveri ülemaailmse litsentsi hoidja mobiiltelefonide ja nendega seotud välisseadmete tootmiseks.

Tehnilised andmed

Mõõtmed: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm

Kaal: 210 g

Läbinud 30-kordse mahapillamiskatse 1,5 m kõrguselt terasele, sealhulgas kõigile külgedele ja nurkadele

Kaitseklass (IP68):

liiva-, tolmu- ja mustusekindel

veekindel kuni 1,5 m sügavuseni 35 minutit

Kaamerad

Tagumine: Dual Pixel Sony 12 MP sensor, f/1,8, 1,4 μm, PDAF, EIS

Eesmine: 8 MP sensor

Aku 3100 mAh (kiirlaadimise toega), mitte-eemaldatav liitiumioonaku

Android 9 – garanteeritud Android 10 värskendus ja 90-päevased turvapaigad

Ekraan

5,65” HD+ 18:9 IPS ekraan (1440 x 720)

Puuteekraani saab kasutada ka kinnastega või märgade sõrmedega

Omadused ja ühenduvus

4 GB RAM, 64 GB ROM, laiendatav microSD™-kaardiga, et lisada täiendavalt salvestusruumi (eraldi microSD™ ja SIM-kaardi pesad)

Mediatek Helio P35 Octacore 2,3 GHz protsessor

LTE Cat 6 (VoWiFi, VoLTE, ViLTE tugi)

Kaherealine WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), BT5.0, NFC

GPS, AGPS, GLONASS/Galileo

Nano SIM (kahe ja ühe SIM-kaardiga versioonid)

Sõrmejäljelugeja

USB tüüp C (veekindel)