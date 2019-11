Oluline muudatus autoäris: Veho Eesti võetakse üle

Tehing hõlmab Citroëni impordiõigusi Eestis, Lätis ja Leedus ning Citröeni ja Honda müügisalonge Eestis. Kuni konkurentsiameti kinnituseni jätkub kõigi osaliste äritegevus muutusteta.

Auto-Bon Oy on Peugeot’ ja Citroëni autode maaletooja Soomes alates 2017. aastast. Eestis, Lätis ja Leedus võeti Peugeot' impordiäri üle 2018. aasta suvel, kui osteti seni Taani omanduses olev KW Bruun Eesti OÜ.

«Citroën ja Peugeot kuuluvad Euroopa ühele suuremale autotootjale Groupe PSA, mistõttu on brändide toomine ühise juhtimise alla ka kohalikul tasemel strateegiliselt väga loogiline samm,» kommenteeris tehingut Auto-Bon Baltic OÜ tegevjuht Andrus Kuus.

Veho Balti riikide juhataja Kenneth Nyman ütles, et müügitehing võimaldab ettevõttel keskenduda Silberauto omandamisele ja arendamisele Baltimaades ning Mercedes-Benzi sõidukite esindamisele ja jaemüügile.

Auto-Bon Oy tegevjuht Markus Vuolle lisas, et Citroëni lisamine ettevõtte Baltikumi portfelli on strateegiline ja loogiline samm mitte ainult äri arendamise seisukohalt, vaid ka tootjaga (Groupe PSA) veelgi tugevama koostöö edendamiseks.

«Kõige olulisem eelis, mida kahe brändi kokkutoomine loob, on suurem investeerimisvõimekus ning jätkusuutlik müügikasv. Auto-Bon jätkab fokusseerimist maaletoomisäride arendamisele, jaemüügi suunda juhitakse eraldi,» kommenteeris Vuolle.

Peugeot' autode müük Baltikumis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 23 protsenti – aasta esimese kümne kuu jooksul on müüdud 4379 autot. Peugeot' turuosa Baltikumis on oktoobri lõpu seisuga 4,97 protsenti, sh sõiduautode turuosa 4,11 protsenti ja tarbesõidukite turuosa 11,63 protsenti.

Citroëni turuosa Baltikumis on oktoobri kuu seisuga 3,44 protsenti (sõiduautode turuosa 2,39 protsenti ja tarbesõidukite oma 11,61 protsenti) ja automargi müük on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 10,6 protsenti, kokku müüdi 3035 autot.

Honda turuosa Baltikumis on 1,28 protsenti, 10 kuu jooksul on kolmes Balti riigis müüdud kokku 1125 autot, millest 854 Eestis. Honda turuosa Eestis on 3,1 protsenti.

Auto-Bon Oy on alates 2017. aastast Bassadone Automotive Nordicu gruppi kuuluv ettevõte, mis tegeleb Peugeot’, Citroëni ja DSi sõiduautode ja tarbesõidukite maaletoomisega Soomes. Ettevõtte käive oli 2018. aastal 91 miljonit eurot ning töötajaid on 30.