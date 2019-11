Sagimine autoäris jätkub: Veho Eesti müüakse maha

Diili juured on tänavu sügise alguses, mil soomlastele kuuluv Veho ostis Eesti olulisima automüüja, Väino Kaldojale kuulunud Silberauto, mis on tuntud Mercedes-Benzi maaletooja ja edasimüüjana. Veho juht Juha Ruotsalainen tunnistas toona Postimehele, et see oli nende 80-aastase ajaloo jooksul suurim tehing. Hind võis küündida kuni 100 miljoni euroni.

Tükk oli suur ja nii kinnitas ka Veho Balti riikide juhataja Kenneth Nyman, et Citroëni ja Honda äridest loobumise taga on soov keskenduda Silberauto lõplikule omandamisele ja arendamisele Baltikumis, samuti Mercedes-Benzi sõidukite esindamisele ja jaemüügile. Kõik ülejäänud, mis põhiliini segab, müüakse maha.

Ühe soomlase käest teise kätte

Täpsemalt öeldes müüb Veho Citroëni impordiõigused kõigis kolmes Balti riigis ning Citroëni ja Honda müügisalongid Eestis. Ostjaks on Soome automüügikontsern Auto-Bon Oy, mis praegu tegeleb Eestis näiteks Peugeot maaletoomisega. Sisuliselt liikusid müügisalongid ühelt Soome ettevõttelt teise kätte. Tehing tahab veel konkurentsiameti heakskiitu. Hinda kumbki pool ei avalda.

Omanikuvahetus ei mõjuta Citroëni ja Honda kliente. Veho Eesti tegevdirektor Ando Nõel ütles samuti, et hetkel suuri muudatusi plaanis pole. Ka tema ise ning olemasolev personal jääb ametisse. Küll aga vahetatakse mõne aja pärast välja Veho kaubamärk Eestis.

Eesti autoliidu AMTELi juht Arno Sillat ütles, et tehing oli igati etteaimatav, kuna Veho soov on keskenduda eeskätt Mercedes-Benzi maaletoomisele ja edasimüümisele. See on Veho leib olnud pikka aega terves Skandinaavias. Ka Mercedeste tootja ja emafirma Daimler on diileritele varem vaikimisi mõista andnud, et teiste markide kõrvalt müümine pole teretulnud.

Seetõttu pakkus Sillat, et õige pea vabaneb Veho ka Silberauto teistest kõrvaäridest, Jeepi, Mitsubishi ja Maserati edasimüügist. «Daimler on alati surunud, et Mercedes oleks ainuke mark portfellis,» ütles Sillat, kes ise samuti pikalt Silberautot juhtis.