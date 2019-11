FOTO: iStock

Telefonide akud on läinud järjest paremaks, paraku on suurenenud ka nende energiakulu. Kui enam pole raske leida turult nutitelefoni, mis peaks vastu terve päeva või isegi kaks, siis mõnel päeval on vaja kasutada kõiki asju korraga ja aku võib ikkagi tühjaks saada või oled ununenud telefoni enne kodust väljatulekut laadida. Igasuguseid olukordi tuleb ette ja võib kindel olla, et alati pole ka akupanka kaasas, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Lisaks vananevad telefonid hämmastava kiirusega. Aasta- või kahevanune võib olla juba tunduvalt nõrgema akuga. Sellises olukorras on mitu valikut. Üks on osta uus telefon. Teine lasta aku uue vastu vahetada. Kolmas võimalus on kasutada alljärgnevaid nõuandeid, mis aitavad samal akul kauem kesta.

Kohanduv heledus ja aku

Kaks akut säästvat funktsiooni on “Kohanduv heledus” ja “Kohanduv aku”. Mängus on tehisintellekt, mis õpib ära, kuidas äppe ja ekraani kasutatakse ning seab need kasutusharjumustega vastavusse.

Idee on anda äppidele ja ekraanile võimalus kasutada ainult niipalju akut, kui seda on vaja. Enamasti on need funktsioonid juba vaikimisi sisse lülitatud, kuid paha ei tee üle kontrollida.