Hoida oma faile erinevates pilveteenustes on iga aastaga üha populaarsem. Tihti aga suhtub kasutaja liiga kergekäeliselt oma pilvekontole ligipääsu, tänu millele pole haruldased ka olukorrad, kus soovimatutel isikutel on ligipääs kolmanda isiku pilvekontol olevatele failidele, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark .

Iseenesest pole ju hullu, kui sinna on salvestatud vaid puhkusepildid või kogumik lemmikretsepte. Märksa ebameeldivam on aga situatsioon, kui seal asuvad delikaatse sisuga fotod või dokumendid. Nii moraalse kui materiaalse kahju hulk võib siis osutuda mõõtmatuks.

Maailma üks populaarsemaid pilveteenuseid Microsoft OneDrive asus mõne nädala eest selliste ebameeldivust vältimiseks pakkuma uut erahoidla teenust. Nimelt on nüüdsest OneDrive’il asuvate kaustade seas uus kaust pealkirjaga Erahoidla. Erahoidlasse pääsemiseks ei piisa vaid OneDrive’i paroolist, vaid selle kasutamiseks tuleb see varustada eraldi parooliga, samuti sobib selle avamiseks sõrmejälg, näotuvastus või turvakood, mis saadetakse näiteks kasutaja telefonile SMS-ina. Erahoidlasse paigutatud failid ei jää mitte teie arvutisse, vaid liiguvad sealt eraldi asukohta, mis on Bitlockeriga enkrüpteeritud. Nii on neid võõrastel võimatu kätte saada, kui teie Windowsiga seade peaks sattuma nt kurjategijate kätte. Samuti on võimatu erahoidlas asuvaid faile teistega jagada. Nii ei jõua konfidentsiaalne info isegi kogemata võõraste silmade ette.