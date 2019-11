Punased mesimummud, mida ühtäkki kogu linn täis sai, püüdsid mu tähelepanu kohe. Ma olen ideaalne klient – autot ei oma, load on ja vahel tahaks sõita, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Taksod on muidu mugavad aga vahel seal haiseb ja teinekord on juhid liiga äärmuslikud, kas siis oma sõidustiili, muusika või väljaütlemiste poolest. Lisaks tahaks vahel sõita linnast välja ja siis tagasi tulla. Nii seekord oligi, plaanisime sõbraga minna linnast välja drooni lennutama. Leidsin paarisaja meetri kauguselt enda asukohast, sügaval Mustamäel seismas Fiat 500, mis ongi Citybee põhiauto. Kaardi pealt lähimaid autosid tuvastades näeb, kas tegu on manuaal- või automaatkäigukastiga ja mitu minutit autoni kõnnib. Enda ümbruses märkasin vaid manuaale.