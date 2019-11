Kert Kingo lubab avalikustada tõe

Kingo kirjutas oma Facebooki seinal vastuseks Postimehe ajakirjaniku küsimusele, et avalikustab tõe siis, kui selleks on sobiv aeg. Hiljem ta küll kustutas selle vastuse, asus ajakirjanikku süüdistama provokatiivsete küsimuste esitamises ning nimetas tema käitumist häbiväärseks.

Kingo väitis 21. oktoobril IT-ministrina riigikogu ees esinedes, et [endine Tallinna TV saatejuht - toim] Jakko Väli pole ükski sekund ega ükski hetk tema nõunik olnud. Veelgi enam, Kingo valetas rahvasaadikutele, et ei ole Jakko Väliga kohtunud ega rääkinud nõunikuks saamise teemal. Tegelikult oli Kingo teinud juba 17. oktoobril MKMi personaliosakonnale esildise Jakko Väli palkamiseks ning päev hiljem sõlmis Väliga ka töölepingu.

Kingo teatas seejärel, et Väli ikka ei saa tema nõunikuks. Kuidas ta Väliga lepingu sõlmimiseni jõudis, on aga siiani suur müsteerium – Väli suunamist sellele kohale on kategooriliselt eitanud ka EKRE juhid.

EKRE ei pidanud Kert Kingo valetamist riigikogu ees sedavõrd suureks häbiteoks, et oleks ta eemaldanud erakonna juhatusest või keelitanud teda loobuma riigikogusse naasmast. Eile lubas Kingo, et teeb riigikogu õiguskomisjoni liikmena kõik selleks, et tõde ja selgus saabuks ka küsimuses, kas Eesti prokuratuur on poliitiliselt kallutatud.