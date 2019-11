Rotid hävitasid riigivõrgu kaablit koguni mitmesaja meetri ulatuses

RIA riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits ütles, et täna kontrolliti üle teisi sidekaevusid. «Avastasime, et neljas sidekaevus on närilised kahjustanud kokku kuni 300 meetri jagu seda sama fiiberoptilist kaablit. Vältimaks ootamatut ja laialiulatuslikku katkestust, vahetame ülejäänud katkise osa täna öösel ära.»