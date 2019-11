E-residentide loodud ettevõtete arv ületas maagilise piiri

Eestis ettevõtte loonud e-residentidest 50 protsenti on Euroopa Liidu kodanikud. Enim on ettevõtteid registreeritud IT-sektoris ja ärikonsultatsiooni valdkonnas, kuid makse makse tasuvad ka e-residendid, kes tegutsevad metsa- ja põllumajanduse, kaubanduse või hariduse valdkonnas. «See tähendab, et e-residentsuse programm suudab rahuldada erinevates majandussektorites toimetavate ettevõtjate vajadusi,» ütles e-residentsuse programmi tegevjuht Ott Vatter.