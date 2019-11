Foto: eestlased leiutasid uut moodi tõukerataste parkla

Tõukerattaid soovivad linnapildis näha paljud, kuid umbes kolmandik inimestest tunneb, et need on ohtlikud, risustavad linnapilti ja takistavad liikumist. Bikeep scooterstation´ite abil saab linnapilti disainida nii, et kõik osapooled oleksid rahul: tõukerattad jäävad kasutajatele kättesaadavaks, kuid samal ajal paiknevad struktureeritult kindlates kohtades ega vaja igapäevast kokkukorjamist laadimiseks.