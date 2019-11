Karbist välja: Galaxy A30s – vähese raha eest palju Samsungi

Normaalse selles mõttes, et kätte võttes ja disaini vaadates on tegemist ilmselgelt äratuntavalt Samsungiga – sellel on mõnusalt suur ekraan, üleni klaasiga kaetud korpus ja korralik kaamerakomplekt, vägagi mahukas aku ning paraku ka odavale telefonile omane aeglasevõitu protsessor.

Välisdisaini poolest on seadmega tõesti kõik kõige paremas korras. Ekraani diagonaaliks on 6,4 tolli ehk tegemist on sisuliselt sama suure telefoniga kui tuhatkond eurot kallima Galaxy S10 Plus puhul. Tõsi, see ekraan on veidi lamedam kui tipptelefonidel ja nii on musti servi vähe rohkem näha. Eriti sümpaatne on A30si tagakülg, millele on disainitud tagasihoidlikke geomeetrilisi kujundeid. Suurusele vaatamata kaalub vidin vaid 166 grammi.