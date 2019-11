RIA: domeenikelmid sihivad jätkuvalt Eesti ettevõtteid

RIA CERT-EE osakonna juht Tõnu Tammer ütles, et täna on RIA-le võimalikest petturitest teada andnud hulk ettevõtteid ja ka eraisikuid. «Kirja sisu on täpselt sama, mis möödunud nädalal. Muutunud on vaid aadress, mille alt suheldakse: kui eelmisel nädalal kirjutati dnsestonia.com nimel, siis nüüd saadeti kirju dnsestonia.org alt,» sõnas Tammer.

Domeenikelmid sihivad jätkuvalt Eesti ettevõtteid. FOTO: ria

Ettevõte saab DNS Estonia nimelt kirja, kus hoiatatakse, et keegi üritab nende ettevõttele sarnase nimega veebilehte registreerida. «Soovitan selle kirja kustutada ning kui on soov uus domeen registreerida, siis selleks on olemas usaldusväärsed teenusepakkujad, kes pakuvad domeene soodsamalt kui DNS Estonia,» ütles Tammer.