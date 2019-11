Kui sul on kõrini võõraste tehtud kõnedest või müügimeestest, kes oskavad alati leida helistamiseks kõige “sobivama” aja, siis võib-olla oleks mõistlik teinekord mõni number blokeerida? Võimalusi on mitmeid ja olenevalt tootjast need veidi erinevad, kuid põhimõte on sama. Kasutasin näitena Samsung Galaxy S9 telefoni operatsioonisüsteemiga Android 9. Osades telefonides võib kõnede blokeerimise võimalus olla peidetud seadete pikkade keerdkäikude taha, teistes jälle ei pruugigi seda võimalust algupäraselt olla. Selleks puhuks soovitame paari rakendust. Alustame aga juba sisse-ehitatud võimalustest.