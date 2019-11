FOTO: iStock

Reklaamimüüjad on usinad ja kavalad, kasutades tihti teenuste ja toodete pakkumiseks just vana head (ja tüütut) helistamist. Õnneks on soovimatute müügikõnede või ka kellegi kindla helistamise vastu võimalik ennast nö immuunseks muuta, blokeerides need numbrid, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Pole meie asi teada, kas blokeerimise põhjus on liiga uudishimulik endine abikaasa või taktitundetu D-vitamiini müüja, soov mõni number vahel blokeerida on ilmselt igaühele tuttav.

Ajutiseks kõnede vältimiseks võib kasutada Do Not Disturb Mode’i, mille saab aktiveerida, tõmmatas ekraani allservast välja kiirmenüü ja vajutades poolkuu ikoonile, kuid milline on püsivam lahendus?

Apple on teinud iPhone’l kõnede blokeerimise üsna lihtsaks. Erinevalt Androidist ja selle paljudest eri versioonidest käib peaaegu kõigil iPhone’del protsess samamoodi. Kui sa kasutad iOS 7 või hilisemat (mille tõenäosus on väga suur), siis saad järgida alljärgnevat juhist, et blokeerida kõnesid, sõnumeid ja FaceTime’i.

Ava seaded (Settings) ja vali “Phone” > Calls > Call Blocking & Identification > Block Contact.