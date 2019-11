Keskmises e-residendi ettevõttes töötab 0,17 inimest

E-residendi staatust on tänaseks lühemat või pikemat aega omanud 62 707 võõramaalast ning nad on Eestis registreerinud 10 100 ettevõtet, milles töötab ligi 1700 inimest. Seega töötab keskmiselt ühes e-residendi ettevõttes 0,17 inimest.

Asi selles, et ettevõtete omanikke töötajate hulka ei arvestata ning näiteks viimase aasta jooksul loodud ettevõtted on profiililt peamiselt ettevõtjad, kes on alles hakanud ettevõtjaks või kel on soov proovida alustada ettevõtlusega.

Oma tegevuse tulu võtavad nad välja dividendidena või juhatuse liikme lepinguga või läbi nende tegevust üleval hoida aitavate kohalike vahendusettevõtete.

«Sellest tulenevalt ei ole osad ettevõtted veel kas äritegevusega alustanud – otsivad alles kliente või oma kohta turul –, nende äritegevus on alustavas faasis, mis tähendab, et nende ettevõtete käive võib olla alla 40 000 aastas ja nende kohta meil täna info puudub, sest ainult läbi aastaraportite analüüsi saab teada nende majanduslikust käitumisest, mida plaanime lähitulevikus uurida, ning võib olla nad teenivad veel nii vähe, et ei ole midagi ettevõtetest välja jagada,» selgitas programmi pressiesindaja Katrin Vaga.