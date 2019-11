Ukraina IT-firma: e-residentsus Eestilt + emafirma Briti Neitsisaartelt

E-residentsuse programmi statistika kohaselt on Ukraina päritolu e-residendid loonud Eestis 873 ettevõtet ja edestavad sellega teisel ja kolmandal kohal olevat Saksamaad ning Venemaad.

Üks näide ukrainlaste e-residentsuse ettevõttest Eestis on kuulutusteäris tegutsev RIA.com Marketplaces ja selle siinne tütarfirma ARS ONline OÜ. Esimesel on Eestis töötajaid 8 ja teisel 5. Äriregistri andmeil on mõlema ettevõtte tegelik kasusaaja Briti Neitsaartele registreeritud New Web Systems Ltd ning ettevõtete aadressiks on Ametiühingute Keskliidu aja aadressil Laulupeo 24.

RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liikme Artjom Umanetsi sõnul valivad ukrainlased äriga tegelemiseks just Eesti üsna mitmel põhjusel.

«Kiired ja selged internetiteenused. Väljavõetud dividendide, mitte ettevõtte kasumi maksustamine. Korruptsiooni puudumine ja reinvesteeritud kasumi maksuvabastus. Samuti ei ole vähem tähtis Ukraina ja Eesti vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping,» ütles Umanets.

Mis puutub töötajaskonda siis lisaks Eestis ja Ukraina töötajatele omab RIA.com lepinguid ligi saja FIEga. Makse on ta sel aastal Eestis tasunud 463 000 eurot ning Ukrainas 594 000 eurot.

Miks on aga ettevõtete emafirma registreeritud Briti Neitsisaartele?

«Ukraina ettevõtted on ajalooliselt valinud valdusettevõtete asukohaks Briti Neitsisaared, kuna seal rakendatakse inglise õigust ning seal on õiglane kohtusüsteem, kus kõrgeima astme lahendeid tehakse Londonis. Ka Briti Neitsisaarte maksud on analoogsed ELi direktiividega ema- ja tütarettevõtete kohta,» selgitas Artjom Omanets.

Ta kinnitas, et raha liikumisel Briti Neitsisaartele peetakse kinni kõik Eesti seadustega ettenähtud maksud. Samuti tasub ettevõte kõik sealsed maksud.

Umanets on varem meediale öelnud, et RIA.com Marketplaces OÜ börsileminek ei ole välistatud.

«Seda küsitakse meie juhtkonnalt viimasel ajal üsna sageli. RIA.com Marketplaces analüüsib IPO võimalust ning esimeses etapis Nasdaq Balticu alternatiivturgu First North. Paljud tahaksid lõpuks börsil näha kiiresti kasvavat IT-ettevõtet. Jah, meil on sellised plaanid, kuid esialgu ei räägiks veel täpsematest tähtaegadest. Praegu käib auditeerimine ning kohtumised ja arutelud investoritega. Aga võime öelda, et kui viisime autokuulutuste portaali AUTO.RIA.com maailma esiviisikusse ning kui kinnisvaraportaal DOM.RIA.com sai Ukraina rahvuslikuks brändiks, siis me teame, kuidas börsi elavdada ning valmistume selleks hoolega,» ütles ta.