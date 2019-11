Jaburus riigiettevõttes: osaleda hankel, et trahvi maksta ja loobuda

Ettevõte teatas 22. oktoobril, et sõlmis kolmepoolse lepingu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning KredExiga elektriautode kiirlaadimisvõrgu ehk ELMO ülevõtmiseks alates 22. Nnvembrist ehk möödunud reedest.

«Alates uuest aastast tahame elektriautode laadimisvõrgustikus sisse viia juba olulised uuendused,» ütles Elektrilevi juht Jaanus Tiisvend teadaandes. «Meie soov on mitmes asukohas olemasolevaid kiirlaadijaid kaasajastada, et tekiks ka Euroopa elektriautode poolt kasutatavast CCS-pistikust laadimise võimalus. Mitmes asukohas suurendame võrguühendust, et suurendada laadimiskiirust.»

Paraku jättis ettevõte teatamata, et saab taristut omada vaid üürikest aega, kuna on sunnitud selle järgmisel aastal maha müüma.

Portaal Geenius kirjutab, et kurioosne olukord on tingitud Euroopa Liidu (EL) direktiivist, mis muudab senist elektrituruseadust ning ütleb, et jaotusvõrguettevõtted, milleks Elektrilevi on, ei tohi omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani kinnitusel võetakse direktiiv Eestis üle hiljemalt järgmise aasta lõpuks.

MKM ja konkurentsiamet kinnitavad justkui ühest suust, et seaduse rakendamise järgselt peab Elektrilevi ELMO taristu müüki paiskama. See aga läheb otsesesse vastuollu MKMi korraldatud enampakkumise tingimustega, mis ei luba ELMOt esimese viie aasta jooksul müüa. See tähendab, et lisaks taristu müümisele terendab Elektrilevi trahv suurusega 10% tehingu summalt ehk ligikaudu 30 000 eurot.