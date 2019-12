Eesti hääletas Brüsselis netihiidude läbipaistmatuse poolt

Loomulikult olid sellise avalikustamise vastu madala maksumääraga Iirimaa, Malta ja Luksemburg, kuna USA netihiiud on oma Euroopa peakontorid loonud just neis riikides ja maksavad kogu Euroopast saadud tulu just nende riikide kassasse. Näiteks Iirimaal on ettevõtte tulumaks vaid 6,25 protsenti, samas kui Suurbritannias on see 19 protsenti.

Kummalisel kombel otsustas konkurentsivõime nõukogus 28. novembri otsustamisel olnud direktiivi muutmise blokeerijatega liituda ka Eesti, keda hääletusel esindas diplomaat Marten Kokk. Eesti on eesistumisest saadik olnud üks netihiidudele universaalse digimaksu kehtestamise eestvedajaid.

Rahandusministeeriumi teatel tekkis probleem sellest, et maksualase direktiivi arutamist ja vastuvõtmist kavandati vales nõukogus (COMPET), muudatuse õiguslik alus on Eesti hinnangul vale ja selle vastuvõtmist plaaniti häälteenamusega. Eesti arvates oleks palju õigem koht sellele eelnõule majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus (ECOFIN), kes arutabki maksupoliitikaga seotud küsimusi ning teeb nende osas otsuseid ühehäälsuse põhimõttel.

Eesti leiab ka, et riikidepõhine infovahetus juba toimib ning maksuhalduritele üle maailma esitatakse vastavaid aruandeid, misjärel nad vahetavad infot omavahel ning see tagab, et rahvusvaheliste kontsernide riigipõhine aruandlus tegi neid juba läbipaistvateks infovahetuses osalevatele maksuhalduritele.

Direktiivi eelnõu kohaselt oleks tulnud netihiidudel asuda oma tulusid avalikustama iga 28 ELi riigi kohta eraldi, paraku hääletasid 12 riiki selle vastu vaatamata sellele, et just selline uuendus oleks hädavajalik alus kauaräägitud digimaksu kehtestamisele.

Hinnanguliselt jätavad Apple, Facebook ja Google praegu Euroopa Liidus maksmata 500 miljardi euuo ulatuses makse aastas. Iirimaa on teatanud aga, et tema majandus kukub kokku, kui netihiiud hakkaksid makse maksma kõigis neis riikides, kus nad tegelikult tulu teenivad. Asi selles, et koguni pool kogu riigis kogutavast ettevõtte tulumaksust pärineb kümnelt globaalselt ettevõttelt.

Koos Eesti ja Iirimaaga hääletasid netihiidude kasumi jätkuva varjamise poolt Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Horvaatia, Küpros, Luksemburg, Austria, Rootsi ja Läti.

Transparency Internationali vanemanalüütiku Elena Gaita hinnangul on kahetsusväärne, et osad liikmesriigid seadsid suurettevõtete huvid kõrgemale oma kodanike omast, kirjutab The Guardian.

Kriitilised olid tulemuste osas ka Euroopa rohelised.