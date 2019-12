Huvirühmad peavad justiitsministeeriumi liiga karmiks

Nimelt ei taha justiitsministeerium oma reedel valminud eelnõus lubada, et leevendataks kõigi osaühingute osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingute vorminõuet, vaid ainult selliste osaühingute puhul, mille osakapital on vähemalt 25 000 eurot.

Minimaalsest suurem osakapital peaks tagama ministeeriumi hinnangul selle, et osaühingul on võimekus osanike nimekirja pidamisest tulenevaid lisakohustusi täita.

«Seatud piirmäär jääb ebaselgeks ja leiame, et antud piirmäär on tõenäoliselt liiga kõrge arvestades Eestis registreeritud ühingute osakapitali suurusi. Leiame, et sellise võimaluse võiks anda oluliselt suuremale hulgale ühingutest ning viia antud piirmäär näiteks 10 000 euroni,» leiavad nad oma arvamuses

Osaühing on kõige levinum ühinguvorm Eestis neid oli Eestis 2018. aasta novembri seisuga kokku 200 488. Selliseid OÜ-sid, mille osakapital on üle 25 000 euro, on hetkel 19 236 – ehk kümnendik kõigist OÜ-dest. 2018. aastal toimus 12 045 muudatust äriregistri osanikke puudutavates andmetes. Eestis on hetkel 91 notarit ning osadega seotud toimingud moodustavad nende töömahust 3 protsenti. Idufirmasid on Eestis ligi 650.